Fenerbahçe Teknik Direktörüne Tarihi Ceza

MAÇIN SONUCU

Fenerbahçe ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’ndeki mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, adını yarı finale yazdırmayı başardı.

GERGİNLİKLER VE OLAYLAR

Karşılaşma sonrası dikkat çeken olaylardan biri, Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe’nin teknik direktörü arasında yaşandı. Jose Mourinho, maç sonunda Okan Buruk’un burnunu sıkmıştı. Bu hareketin ardından Buruk yerde kalırken, futbolcular ve güvenlik görevlileri olayın büyümesini engellemek için müdahale etti.

TEKNİK HEYETLER ARASINDAKİ KARGAŞA

Maçın devam ettiği süre içerisinde, futbolcular ve teknik heyetler arasında da bir kargaşa yaşandı. Bu olay, gecenin diğer dikkat çeken anlarından biri oldu. Tüm bu anlar, karşılaşmanın gerilim dolu atmosferinde meydana geldi.