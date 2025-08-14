Fenerbahçe, TİELEMANS’LA Anlaşma Sağlıyor

FENERBAHÇE BAŞKANI YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica ile olan eşleşmeye kadar orta saha transferini tamamlamak için büyük çaba harcıyor. Sarı-lacivertli takım, Kerem Aktürkoğlu’nu bu kritik maçlarda kullanamayacak. Bu nedenle, transfer görüşmeleri devam ederken, kulüp en geç salı günü, yıldız oyuncu ile anlaşarak teknik direktör Jose Mourinho’nun işini kolaylaştırmak istiyor.

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ TIELEMANS

Fenerbahçe’nin gözdesi ise Youri Tielemans. Şampiyonlar Ligi play-off turu için UEFA’ya kadro bildirim süresi bu gece 01:00’a kadar sürecek ancak maçtan bir gün önce de yine 01:00’a kadar listeye iki futbolcu ekleme hakkı bulunuyor. Fenerbahçe’nin Tielemans’ı en geç salı gününe kadar kadrosuna katması bekleniyor. Eğer Belçikalı orta saha bu süreçte transfer edilebilirse, Benfica’ya karşı sahada yer alacak. Kulüp, Tielemans transferinde zamanla yarışırken, oyuncunun eski takım arkadaşı Jhon Duran da ikna sürecine dâhil oldu.