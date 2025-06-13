Fenerbahçe, Tomas Cuello’yu Hedefliyor

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER HEDEFİ

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu öncesi Jose Mourinho yönetiminde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veriyor. Sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Brezilya Serie A takımlarından Atletico Mineiro’da oynayan 25 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Tomas Cuello’yu gündemine aldı.

TEKLİF MİKTARI VE DURUM

Brezilya basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, Tomas Cuello için Atletico Mineiro’ya 8 milyon dolar (yaklaşık 44 milyon TL) bonservis ücreti önerdi. Finansal krizle baş etmeye çalışan Atletico Mineiro’nun, sezon başında Athletico Paranaense’den 6 milyon dolara transfer ettiği Cuello’nun ödemesini henüz yapmadığı ve bu nedenle oyuncunun satışına sıcak bakabileceği belirtiliyor. Brezilya kulübünün, Fenerbahçe’nin teklifini incelemek üzere olduğu ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

CUELLO’NUN PERFORMANSI

25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Atletico Mineiro formasıyla toplam 26 maçta 4 gol ve 5 asist yaparak dikkat çekti. Mayıs ayından bu yana sağ uyluk sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Cuello, hızı, çalışkanlığı ve oyun kurma becerisi ile öne çıkıyor.