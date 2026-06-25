Fenerbahçe Topuk Yaylası’nda İlk Antrenmanı Yaptı

Spor
Fenerbahçe futbol takımı antrenman yapıyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Düzce'deki kamp tesislerinde antrenman yaparak kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Düzce’ye gitti. Sarı-lacivertliler, Topuk Yaylası Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde 30 kişilik futbolcu kafilesiyle kampa girdi. Yeni transferlerden Vedat Muriqi ile Amara Diouf’un yanı sıra gelecek vadeden isimlerden Çağrı Balta ve Adem Yeşilyurt da kampa dahil oldu. Fenerbahçe’de 2012-2015 yılları arasında forma giyen ve yeni teknik heyette 1. Yardımcı Antrenör olarak göreve başlayan Dirk Kuyt da takımın başında yer aldı. Kanarya, kamptaki ilk antrenmanını akşam saatlerinde basına açık gerçekleştirdi. Futbolculardan Marco Asensio ile Milan Skriniar, bireysel program uygularken, Çağrı Balta ile Adem Yeşilyurt takımla beraber çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan idman daha sonra koşu, paslaşma, dripling ve tek kale maç ile tamamlandı.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: “Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kamil Efe Üregen, Yiğit Fidan, Omar Fayed, Archie Brown, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, Matteo Guendouzi, Fred Rodrigues, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaettin Ekici, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diouf, Sidiki Cherif, Vedat Muriqi.”

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