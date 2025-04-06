Fenerbahçe Trabzonspor Derbisi Nefes Kesti

MAÇ DETAYLARI

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda gerçekleştirilecek bu heyecan dolu mücadele 6 Nisan Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Maç, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a karşı aldığı yenilginin ardından, Fenerbahçe, ligde Trabzonspor ile oynayacağı mücadelede üç puanı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray’ın bay geçtiği hafta puan farkını azaltmayı amaçlıyor. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

GEÇMİŞ PERFORMANS

Bu iki takım bugüne kadar 103 Süper Lig, 14 Türkiye Kupası, dokuz özel maç, dört Cumhurbaşkanlığı Kupası, dört Başbakanlık Kupası ve iki TSYD Kupası olmak üzere toplam 136 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 53 galibiyet elde ederken, Trabzonspor 44 kez kazanmayı başardı. Ayrıca, 39 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin toplamda 176 golü bulunurken, Trabzonspor’un 156 golü var.

İLK 11’LER AÇIKLANDI

Maçın başlamasına bir saat kala Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde her iki takımın da kadroları duyuruldu. Fenerbahçe’nin ilk 11’i ise şöyle sıralanıyor: Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko. Trabzonspor’un kadrosu ise Uğurcan, Savić, Arif, Okay, Mustafa, Malheiro, Lundstram, Mendy, Draguș, Zubkov, Banza olarak belirlendi.