Fenerbahçe, Trabzonspor İçin Hazırlanıyor

ANTRENMAN BAŞLANGICI

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salon ortamında core çalışması ile başladı.

SALON ÇALIŞMALARI VE ISINMA

Sahada yapılan ısınma egzersizleri ile birlikte çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ilerleyen kısmında ise pas çalışmaları öne çıktı.

İdman, çift kale maçlarla devam etti ve taktiksel ile bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli takım, bugünkü antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.