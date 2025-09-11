Gündem

Fenerbahçe, Trabzonspor İçin Hazırlanıyor

fenerbahce-trabzonspor-icin-hazirlaniyor

ANTRENMAN BAŞLANGICI

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salon ortamında core çalışması ile başladı.

SALON ÇALIŞMALARI VE ISINMA

Sahada yapılan ısınma egzersizleri ile birlikte çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ilerleyen kısmında ise pas çalışmaları öne çıktı.

İdman, çift kale maçlarla devam etti ve taktiksel ile bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli takım, bugünkü antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Bali Adası’nda Sel: 14 Ölü

Bali Adası'nda yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 14 kişi yaşamını yitirdi.
Gündem

Adıyaman’da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki Mazlum Korkmaz yaşamını yitirdi. Olay detayları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.