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Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının Hakemi Açıklandı

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HAFTANIN MAÇLARI VE HAKEMLERİ

Trendyol Süper Lig’in 30. hafta maçları, bu hafta cuma günü gerçekleştirilecek Adana Demirspor ile Bellona Kayserispor karşılaşmasıyla başlayacak. 6 Nisan Pazar günü ise Fenerbahçe, Trabzonspor’u ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 30. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen, Bersan Dursan ve Serkan Çimen yönetecek.

MAÇLAR VE HAKEM LİSTESİ

Süper Lig’in 30. hafta karşılaşmaları ve düdük çalacak hakemler şu şekilde sıralanıyor:
– Adana Demirspor – Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
– Çaykur Rizespor – Sivasspor: Oğuzhan Çakır
– Başakşehir – Konyaspor: Çağdaş Altay
– Antalyaspor – Samsunspor: Ümit Öztürk
– Alanyaspor – Bodrum FK: Arda Kardeşler
– Atakaş Hatayspor – İkans Eyüpspor: Burak Pakkan
– Kasımpaşa – Beşiktaş: Kadir Sağlam
– Göztepe – Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

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