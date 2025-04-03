Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının Hakemi Açıklandı

HAFTANIN MAÇLARI VE HAKEMLERİ

Trendyol Süper Lig’in 30. hafta maçları, bu hafta cuma günü gerçekleştirilecek Adana Demirspor ile Bellona Kayserispor karşılaşmasıyla başlayacak. 6 Nisan Pazar günü ise Fenerbahçe, Trabzonspor’u ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 30. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen, Bersan Dursan ve Serkan Çimen yönetecek.

MAÇLAR VE HAKEM LİSTESİ

Süper Lig’in 30. hafta karşılaşmaları ve düdük çalacak hakemler şu şekilde sıralanıyor:

– Adana Demirspor – Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

– Çaykur Rizespor – Sivasspor: Oğuzhan Çakır

– Başakşehir – Konyaspor: Çağdaş Altay

– Antalyaspor – Samsunspor: Ümit Öztürk

– Alanyaspor – Bodrum FK: Arda Kardeşler

– Atakaş Hatayspor – İkans Eyüpspor: Burak Pakkan

– Kasımpaşa – Beşiktaş: Kadir Sağlam

– Göztepe – Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe