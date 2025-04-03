Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının Hakemi Açıklandı

30. HAFTA MAÇLARI BAŞLIYOR
Trendyol Süper Lig’deki 30. hafta maçları, cuma günü gerçekleşecek olan Adana Demirspor-Bellona Kayserispor karşılaşmasıyla başlayacak. 6 Nisan Pazar günü ise Fenerbahçe, çok kritik bir mücadelede Trabzonspor’u ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30. hafta maçlarını yönetecek olan hakemleri açıkladı. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını, hakemler Mehmet Türkmen, Bersan Dursan ve Serkan Çimen yönetecek.
HAKEM ATAMALARI AÇIKLANDI
Süper Lig’de 30. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde sıralanıyor:
Adana Demirspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
Çaykur Rizespor-Sivasspor: Oğuzhan Çakır
Başakşehir-Konyaspor: Çağdaş Altay
Antalyaspor-Samsunspor: Ümit Öztürk
Alanyaspor-Bodrum FK: Arda Kardeşler
Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor: Burak Pakkan
Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam
Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe