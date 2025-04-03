Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının Hakemi Açıklandı

MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER
Trendyol Süper Lig’de 30. hafta mücadeleleri, Cuma günü Adana Demirspor ile Bellona Kayserispor arasında oynanacak olan karşılaşma ile başlayacak. 6 Nisan Pazar günü ise Fenerbahçe, Trabzonspor ile büyük bir mücadeleye çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının hakemleri Mehmet Türkmen, Bersan Dursan ve Serkan Çimen olacak.
HAKEMLERİN DAĞILIMI
Süper Lig’de 30. hafta boyunca görev alacak hakemlerin dağılımı şu şekilde belirlendi:
– Adana Demirspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
– Çaykur Rizespor-Sivasspor: Oğuzhan Çakır
– Başakşehir-Konyaspor: Çağdaş Altay
– Antalyaspor-Samsunspor: Ümit Öztürk
– Alanyaspor-Bodrum FK: Arda Kardeşler
– Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor: Burak Pakkan
– Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam
– Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe