Fenerbahçe Transfer Yapmayı Planlıyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sarı-Lacivertliler, transfer süreçlerini yoğun bir şekilde yürütse de henüz herhangi bir oyuncuyla anlaşma sağlayamadı. Başkan Ali Koç, yeni sezon için planlamalarda özellikle kanat oyuncularına vurgu yaparak, “Takımı hızlandıracağız” ifadesini kullandı.

FARKLI YILDIZLARA YÖNELİNDİ

Leroy Sane için yapılan uzun süren girişimler, Galatasaray’a transfer olması nedeniyle sonuçsuz kaldı. Bu durum üzerine yönetim, yeni hedefler belirleyerek 4 farklı yıldız oyuncu için transfer operasyonuna başladı.

SÖZLEŞMEYİ UZATTI AMA AYRILMA KARARI ALDI

Tottenham’da forma giyen oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı. Ancak bu dünya çapındaki yıldız, müzesinde ayrılma kararı aldığını kulübüne bildirdi. Bu gelişme, Dortmund, Glasgow Rangers, Seongnam ve Suudi Arabistan’dan Al-Hilal gibi takımlardan gelen tekliflere zemin hazırladı. Fenerbahçe’nin de bu oyuncu için teklif yapması bekleniyor.

AVRUPA DIŞINA ÇIKMAKTAN KAÇINIYOR

Şu an için Son’un niyeti Avrupa dışına çıkmak değil. Ülkesine dönmesinin beklenmediği ancak Al-Hilal’in yapacağı maaş teklifinin, onu Avrupa’da kalma planını gözden geçirmesine sebep olabileceği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler’in, Dortmund ve Rangers’a göre daha iyi mali şartlarla masaya oturmaya hazır olduğu bildirildi. Tecrübeli oyuncu, Aziz Yıldırım’ın geçtiğimiz sezonki seçimlerde en üst sıralarda yer alan transfer hedefleri arasında bulunuyordu. Yıldırım’ın seçimi kazanması durumunda, ilk imzanın Güney Koreli oyuncudan geleceği iddia ediliyordu.

KİM-MİN JAE İLGİSİ ARTIYOR

Sarı-Lacivertliler, eski yıldız oyuncularının Bayern Münih’deki durumunu yakından takip ediyor. Alman kulübü, Kim’i kadro düşüncesine almadığını ve yeni bir takım bulmasını istedi. İngiltere’den Newcastle ile İtalya’dan Milan’ın bu oyuncuya yönelik ilgisi bulunuyor. Ancak şu an en istekli kulübün Al-Nassr olduğu ve Kim için oldukça cazip bir teklif sunduğu belirtiliyor. Güney Koreli savunmacının Al-Nassr’a sıcak bakmaya başladığı ifade ediliyor.