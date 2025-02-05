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Spor

Fenerbahçe ve Erzurumspor Maçı Anlatımı

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MAÇIN DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, kendi saha avantajıyla Erzurumspor FK’yı ağırlıyor. Fenerbahçe, Türkiye Kupası’na katılma kararını aldıktan sonraki ilk mücadelesinde Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etmişti ve şu an Erzurumspor FK ile karşılaşıyor.

MAÇIN BAŞLANGICI VE İLK 11’LER

Karşılaşma başladı ve heyecan dolu anlar yaşanıyor. Fenerbahçe’nin sahaya sürdüğü ilk 11’de şu isimler yer alıyor: Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Skriniar, Levent, İsmail, Amrabat, Mert Hakan, Cengiz, Talisca, Cenk. Erzurumspor ise Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Özgür, Celal, Eren, Sylla ve Mamba ile sahada.

Maç ile ilgili gelişmeler ve yeni bilgiler için gözler karşılaşmada!

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