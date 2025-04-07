Fenerbahçe Ve Galatasaray Maçları Belirlendi!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile sahasında oynadığı mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1’lik bir galibiyet almayı başardı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, haftayı BAY geçen lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3’e indirdi. Böylece şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış oldu. 30. hafta itibarıyla Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oynadığı maç sayısı eşitlenirken, şampiyonluk yarışı da oldukça kızıştı.

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI

Galatasaray şu anda 71 puanla lider konumda ve kalan maçları içerisinde şu takımlarla mücadele edecek: Samsunspor (D), Bodrum FK, Eyüpspor (D) ve Sivasspor.