Fenerbahçe, Vlahovic İçin Harekete Geçti!

FENERBAHÇE TRANSFER DÖNEMİNE HIZLI GİRİŞ YAPIYOR!

Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapma niyetinde. Jose Mourinho, Sarı-Lacivertli yönetimden uluslararası üne sahip bir forvetin transferini istemiş durumda. Juventus’un dikkat çeken forveti Dusan Vlahovic, Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? İşte bu transferle ilgili tüm ayrıntılar!

JUVENTUS İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

İtalyan basınındaki haberlere göre, Mourinho, Edin Dzeko’nun yerine Sırp golcüyü planlıyor ve yönetim bu büyük transfer için harekete geçiyor. Juventus, 25-30 milyon Euro arasında bir teklife olumlu bakıyor. Fenerbahçe’nin de bu tutarı ödemeye hazır olduğu belirtiliyor. Vlahovic’in Mourinho yönetiminde yeniden parlamak için İstanbul’a gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Avrupa futbol pazarını etkileyecek olan bu transferde tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu söyleniyor!