Fenerbahçe, Xhaka Transferine Soğuk Yaklaşıyor

GRANİT XHAKA TRANSFERİNDE REKABET HIZLANIYOR

Bayer Leverkusen’de forma giyen İsviçreli futbolcu Granit Xhaka, menajerler aracılığıyla Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe’ye de önerildi. Ancak Fenerbahçe, mevcut orta saha rotasyonunun gücü nedeniyle bu öneriye şimdilik sıcak yaklaşmıyor.

FENERBAHÇE TRANSFERİ ŞARTLARA BAĞLI OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Sarı-lacivertlilerin Fred, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski gibi önemli oyuncularla orta sahada sağlam bir yapısı bulunuyor. Bu sebeple, Xhaka’nın transferi bu oyunculardan bir ya da birkaçının takımdan ayrılmasına bağlı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun onay vermesi halinde transfer müzakereleri başlayacak.

XHAKA’NIN SUUDİ ARABİSTAN’DA YÜKSEK MAAŞ TALEBİ

Xhaka’nın Suudi Arabistan kulüplerinden yıllık 15 milyon Euro talep ettiği iddiaları ön plana çıkıyor. Bu durum, Fenerbahçe’nin transfer konusundaki ilgisini azaltan bir başka faktör olarak görülüyor.

GALATASARAY DA XHAKA İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Galatasaray’ın da Xhaka için aktif olarak görüşmelerde bulunduğu biliniyor. Sarı-kırmızılılar, İsviçreli yıldızın transferine yönelik yoğun çaba gösteriyor.