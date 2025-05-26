Fenerbahçe’ye İlk Kırmızı Kart Geldi

SÜPER LİG’DE BEKLENMEYEN BİR OLAY

Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. haftasında Hatayspor ile karşılaştığı maçta sezonun en büyük sürprizlerinden birini yaşadı. Fair-Play sıralamasında en üst sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, bu sezon ilk kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

MERT MÜLDÜR’ÜN TARİHİ ANI

Mersin’de gerçekleştirilen maçın 38. dakikasında, rakibin net gol pozisyonunu engelleyen Mert Müldür, doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı ve bu durum takımını 10 kişi bıraktı. Milli futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kırmızı kart görürken, aynı zamanda sarı-lacivertlilerin 2024-2025 sezonunda bir oyuncusunun oyun dışı kalmasına şahit olduğu an oldu. Maç öncesinde 75 sarı kartla en centilmen takım unvanına sahip olan Fenerbahçe, bu kırmızı kartla Fair-Play karnesinde önemli bir değişiklik yaşadı.