Fenerbahçe’ye Şok Edici Sakatlık Haberi!

ORTA SAHA TRANSFERİ VE SAKATLIK HABERİ

Fenerbahçe, orta saha için defansif özelliklere sahip bir oyuncu arayışını sürdürürken, çözümünü West Ham’ın Meksikalı yıldızı Edson Alvarez’i kiralamakta bulmuştu. Sarı-lacivertli formayla sadece bir maçta görev alması sonrası, Alvarez’den gelen şok edici haber Fenerbahçe camiasını derinden etkiledi.

ALVAREZ’İN SAKATLIĞI VE ENDİŞELER

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı’nın Japonya ile oynadığı müsabakada sakatlandı. Mücadelede takım kaptanı olarak sahada yer alan defansif orta saha oyuncusu, 32. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Alvarez’in, herhangi bir darbe sonucu sakatlanmamış olması, endişeleri artırdı. Hamstring sakatlığı yaşadığı düşünülen Meksikalı futbolcunun, sağlık testlerinden geçtikten sonra durumu daha ayrıntılı şekilde açıklanacak.