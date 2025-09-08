Fenerbahçe Yeni Yabancı Hocayı Seçiyor

FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de yoğun gelişmeler yaşanıyor. UEFA kadro bildiriminin son gününde kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekipte, teknik direktör belirsizliği sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica karşısında 1-0’lık bir yenilgi alarak turnuvaya veda eden ekipte, teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı. İsmail Kartal, Domenico Tedesco ve Edin Terzic ile görüşmeler yapan Fenerbahçe yönetiminde, yönetici Hamdi Akın dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

YABANCI TEKNİK DİREKTÖR BEKLENTİSİ

Akın, CNBC-e’ye yaptığı açıklamada, “Hocamızın yerli ya da yabancı olması konusunda tereddütlerimiz vardı ama açıklama bugün ya da yarın yapılacaktır. Sanıyorum ki yeni teknik direktörümüz yabancı olacak.” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe’de yeni teknik direktör kararının, Alman asıllı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco yönünde olması bekleniyor. 39 yaşındaki Tedesco, görev aldığı her kulüpte hücum futbolunu öncelik haline getiriyor. Genç teknik adam, 4-2-3-1 sistemini benimsediğini Fenerbahçe yönetimine bildirdi.

TEDESCO’NUN BAŞARILI GEÇMİŞİ

Kariyerine Erzgebirge Aue’de başlayan Tedesco, gösterdiği performansla Schalke 04 tarihinin en genç teknik direktörü oldu ve takımını Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline taşıdı. Spartak Moskova’nın da en genç teknik direktörlük kariyerini üstlenen Tedesco’nun, Almanya’ya dönüşü sonrasında Leipzig’de görev aldığı dönemde, takım 11. sıradayken DFB-Pokal’ı kazanmayı başardı. Ayrıca, Belçika Milli Takımı ile de 2,75 gol ortalaması elde ederek dikkat çekti.

ALİ KOÇ’TAN YENİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, “Açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca’dır. Ancak, takımda yabancı oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle, Avrupa tecrübesi olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor.” dedi. Koç ayrıca, “Spalletti’yi istedik, takım çalıştırmayacağını söyledi. Çok iyi Portekizli hocalar var ama camiamız artık Portekizli hoca ismi duymak istemiyor.” açıklamalarında bulundu.

Koç, yeni teknik direktörün 24 saat içinde açıklanacağını belirterek, “Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde. Çok yakın tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak. 2 yabancı, 1 yerli teknik direktör adayımız var.” ifadelerini kullandı.