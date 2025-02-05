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Spor

Fenerbahçe, Yerli Transfer Hedefinde İlerliyor

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FENERBAHÇE TRANSFER HEDEFLERİNE ULAŞTI

Fenerbahçe, Diego Carlos, Milan Skriniar, Talisca ve Ognjen Mimovic’i kadrosuna katarak transfer ediyor. Sarı-Lacivertliler, başka takviyeler yapma konusunda acele etmiyor.

MAXIMIN’İN TRANSFERİ İPTAL OLDU

Allan Saint-Maximin’in Napoli’ye transferi son anda iptal oldu ve yabancı kontenjanı tamamen dolu. Bu sebeple, Fenerbahçe yeni bir futbolcu alacaksa, bu büyük ihtimalle yerli bir oyuncu olacak. Yönetim, Jose Mourinho’nun isteklerini yerine getirdi ve talep ettiği kadroyu oluşturdu. Yerli transfer için uygun koşullar oluşursa yeni bir hamle gündeme gelebilir. Şu an için liste fazla kalabalık görünmüyor.

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