Fenerbahçe’yi Hakem Kararları Kızdırdı

FENERBAHÇE’NİN RANGERS MAÇI

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy’de 3-1 kaybettiği Son 16 Turu ilk maçının ardından deplasmanda Rangers ile karşılaştı. İlk yarıda Szymanski’nin harika golü ile 45. dakikada öne geçen Fenerbahçe, devreyi 1-0 önde kapadı.

UZATMALARDA PENALTILARLA ELENDİLER

İkinci yarıda da sarı-lacivertlilerin hakimiyeti sürdü. 73. dakikada Szymanski bir kez daha sahneye çıkarak maçı uzatmalara taşıyan golü attı. Ancak uzatmaların ardından gerçekleştirilen penaltı atışlarını Rangers kazanarak bir üst tura adını yazdırdı.

TEPKİLER VE AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe cephesi, mücadelenin hakemlerine ve VAR kararlarına oldukça tepkiliydi. Teknik Direktör Jose Mourinho, maçın ardından şu sözleri sarf etti: “Kafamdan geçirdiklerimi dile getiremem çünkü UEFA tarafından ceza almak istemiyorum. Umarım bu sene Avrupa’da başımıza gelenler Budapeşte’de oynanan finalin bir sonucu değildir. Umarım ondan bağımsız sıradan şeylerdir. Hem Lille maçında 120’nci dakikada yemiş olduğumuz penaltı golü, Manchester United maçı ve bugün burada olanlar, ki VAR hakemi de dünyanın en iyi VAR hakemlerinden biri olarak gösterilen Hollandalı Pol van Boekel.”

Mourinho, “Yapacak bir şey yok ama ben oyuncularım için çok üzgünüm. Tabii ki hayal kuruyordum ama daha önce bunu 5 kere başardım. Bu çocuklar daha önce hiç başaramadılar. Bunun hayalini kuruyorlardı. Onlar için, taraftarlarımız ve yönetimimiz için üzgünüm. Bu hayali paylaşan herkes için üzgünüm ama yolumuza gülümseme ile devam etmeye çalışacağız. Kolay değil ama yolumuza devam edeceğiz.” şeklinde ekledi.