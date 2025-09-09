Gündem

Fenerbahçe, Yıldız Forveti Bırakmak İstemiyor

FENERBAHÇE’DE GÜÇLÜ TRANSFER HAMLELERİ

Fenerbahçe’de son 7 yıldır süregelen başarısızlığın üstünü örtmek ve kongreye güçlü bir şekilde girmek isteyen Ali Koç, bir dizi önemli transfere imza attı. Takımda yaşanabilecek ayrılıklar durumunda Koç’un bu transferlere devam edeceği yönünde iddialar da ortaya çıkıyor.

AYRILMA İHTİMALİ OLAN YILDIZ İSİM

Ali Koç’un takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında Faslı yıldız Youssef En Nesyri de yer alıyor. Golcü oyuncuya, özellikle Arap kulüplerinden cazip teklifler geliyor. Ancak Fenerbahçe, Youssef En Nesyri’yi 45 milyon euronun altında bırakmak istemiyor.

