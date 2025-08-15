Fenerbahçe Yokuşta, Benfica Aksine İlerliyor

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi konusunda Benfica ile 22.5 milyon euro artı 2.5 milyon euro bonus şeklinde bir anlaşma sağlamıştı. Ancak Benfica, transfer sürecinde zorluklar çıkardı. Milli futbolcunun Nice ile oynanan maçta süre alması ve play-off turunda Fenerbahçe forması giyme olasılığının kalmaması ardından, sarı-lacivertliler Benfica’nın tutumu karşısında harekete geçti.

TEKLİFLERDE DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, transfer görüşmelerinde belirli değişiklikler yaptı. Uçağı iptal ederek teklifini düşüren sarı-lacivertliler, Benfica’nın Wolfsburg’tan Amoura’nın transferini, Fenerbahçe’nin ödeyeceği miktar olan 25 milyon euro ile finanse edeceği ve Cezayirli forveti play-off turunda oynatma olasılığının ortadan kalktığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

BENFİCA HOCASINDAN AÇIKLAMALAR

Gelişmelerin ardından Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, milli oyuncu ve Fenerbahçe hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bu durum, iki kulüp arasındaki transfer müzakerelerinin gidişatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor.