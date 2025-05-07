Fenerbahçe Yönetimi, Taraftar Tepkisini Anlıyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenilerek, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü. Bu sonuçla Sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk şansını mucizelere bırakmış oldu.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME TEPKİ

Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş maçında özellikle yenen gol sonrası yönetime büyük tepkiler gösterdi. Taraftarlar, yönetime istifa çağrısında bulundu. Bu tepkiler, derbinin ardından Samandıra’da da sürdü ve takımı karşılayan taraftarlar, yönetimi eleştirerek tepkilerini dile getirdi.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor kanalında gündemle ilgili açıklamalar yapmaya başladı. Koç, “Inter-Barcelona maçı hafızalarımızdan silinmeyecek, tıpkı Manchester United-Lyon maçı gibi. Yeni formatı çok beğendim” diyerek statü hakkında görüşlerini aktardı. Koç, Beşiktaş mağlubiyetinin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Geldiğimizde UEFA’nın kapağında batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe olarak gösteriliyor. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe, kurumsal ve mali olarak iyi noktada” şeklinde konuştu.

SEÇİM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Seçimle ilgili gelen sorulara yanıt veren Koç, “Ben ve arkadaşlarım, Yüksek Divan Kurulu’nda söylediklerimizle aynı noktadayız. Aziz Yıldırım’a teşekkür ederim, onun başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü olma fikrini biz de devam ettirdik” dedi.

FUTBOLDAKİ SIKINTILAR

Futbol branşıyla ilgili yorum yapan Koç, “Mali bağımsızlığı belli bir noktaya getirdik. Futbolda şampiyonluk olmadığında camiayı kesmiyor. Futboldaki kronikleşmiş sıkıntımızın tepkilere ve nefrete kadar gitmesini üzülerek ama anlayışla karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

İNANÇ VE DESTEK

Koç, taraftarın öfkesini anladığını belirterek, “Çünkü beklentisi çok. Diğer camialar uzun yıllar şampiyon olamadı, benzer dönemi yaşıyoruz” dedi. “Biz ‘pazara kadar değil, mezara kadar’ kültürü taraftarlıktan geldik. Ancak bugünün taraftarını anlamak durumundayız” şeklinde konuştu.

OYUNCULARA YAPILAN TEPKİLERİ ANLAMAKTA ZORLANIYOR

Oyunculara gösterilen tepkilerin anlaşılır olmadığını belirten Koç, “Maç içinde bize dediğinizde çocuklar etkileniyor. Bu kısmını anlamış değilim” dedi. Koç, rakip takımların Fenerbahçe’deki bu parçalanmışlıktan haz duyacağını ifade ederek, “Bizim fabrikanın ayarlarına dönmemiz lazım” diye ekledi. Kendilerini yıpratmak yerine sorunu çözmeleri gerektiğini vurguladı.