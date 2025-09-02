Fenerbahçe: Yusuf Akçiçek Al Hilal’de

Spor

FENERBAHÇE’DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Fenerbahçe’de transfer süreci hızlanmaya devam ediyor. Kulüp, üst üste iki transfer duyurusunun ardından bu kez bir ayrılığı açıkladı.

YUSUF AKÇİÇEK AL HILAL’E GEÇİYOR

Sarı-lacivertli ekipte stoper oyuncusu Yusuf Akçiçek’in takımdan ayrıldığı bildirildi. Al Hilal’in Fenerbahçe’ye oyuncunun transferi için 22 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı. Ayrıca, Yusuf Akçiçek’in bir sonraki satışında Fenerbahçe’nin elde edilecek kârın yüzde 15’ini alacağı belirtildi.

YUSUF’A ŞÜKRAN VE BAŞARI DİLEKLERİ

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Yolun Açık Olsun Yusuf Akçiçek. Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır. Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır. Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

