Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek İçin Teklif Alıyor

MARSİLYA’DAN RESMİ TEKLİF, İSTANBUL’DA ZİRVE

Fenerbahçe’nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, Jose Mourinho yönetiminde parlayarak Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. 19 yaşındaki milli futbolcu için Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya’nın resmi bir teklif sunduğu bilgisi ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Marsilya, 20 milyon euro değerindeki teklifi Fenerbahçe’ye iletti fakat Fenerbahçe, 30 milyon euro bonservis bedeli talep etti. İstanbul’daki görüşmeler, transfer gündeminde önemli bir etki yarattı.

YUSUF AKÇİÇEK’İN YÜKSELEN YILDIZI

Marsilya, bu sezonki performansıyla dikkat çeken Yusuf Akçiçek için harekete geçti. Kulüp yöneticileri, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yusuf’un menajeri Mirsad Türkcan ile İstanbul’un Bebek semtinde bir araya geldi. Marsilya, 20 milyon euroluk bir teklif sundu, ancak Fenerbahçe yönetimi bu rakamı yetersiz bularak 30 milyon euro bonservis talep etti. Genç stoperin transferi konusunda nihai kararın yönetim tarafından verileceği açıklandı.

FENERBAHÇE’NİN STRATEJİSİ: REKOR BONSERVİS

Yusuf Akçiçek, Galatasaray altyapısından 2019 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu ve bu sezon Jose Mourinho’nun verdiği şanslarla dikkat çekti. 19 yaşındaki oyuncu, 2024-25 sezonunda Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda toplam 19 maçta mücadele etti ve 3 gol ile 1 asistlik performans sergiledi. A Milli Takım’a da seçilen Akçiçek, soğukkanlılığı, fiziksel üstünlüğü ile Avrupa kulüplerinin takibine girdi. Ayrıca Der Spiegel, onu “gelecek vadeden en iyi 5 stoper” arasında gösterdi.

Fenerbahçe, daha önce de Avrupa kulüplerinden gelen teklifler üzerinde değerlendirmelerde bulunmuştu. Mart 2025’ta 40 milyon euro bonservis bedeli belirleyen yönetim, bu rakamın altındaki teklifler için kapıları kapattığını duyurmuştu. Ancak Marsilya’nın resmi 20 milyon euro teklifine karşılık Fenerbahçe, 30 milyon euroda ısrarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Akçiçek’i önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde sergileyerek daha yüksek bir bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor. Acun Ilıcalı, daha önce Premier Lig’den bir kulübün 20 milyon poundluk sözlü teklif sunduğunu ifade etmişti.