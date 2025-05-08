Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek İçin Teklif Alıyor!

YUSUF AKÇİÇEK EURUPA KULÜPLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Fenerbahçe’nin Jose Mourinho yönetiminde dikkat çeken genç stoperi Yusuf Akçiçek, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 19 yaşındaki milli futbolcu için Fransa’nın Ligue 1 ekibi Marsilya’nın resmi bir teklif yaptığı öğrenildi. NTV Spor ve Sabah gazetesinin haberine göre, Marsilya’nın 20 milyon euroluk teklifine Fenerbahçe, 30 milyon euro bonservis bedeliyle yanıt verdi. İstanbul’da gerçekleşen bu görüşmeler, transfer piyasasında büyük ilgi uyandırdı.

MARSİLYA’DAN RESMİ TEKLİF, İSTANBUL’DA GÖRÜŞMELER

Marsilya, Yusuf Akçiçek’in bu sezonki başarılı performansının ardından harekete geçti. Fransız kulübünün bir yetkilisi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yusuf’un menajeri Mirsad Türkcan ile İstanbul’un Bebek semtinde bir araya geldi. Görüşmede Marsilya, 20 milyon euroluk resmi bir teklif sundu ancak Fenerbahçe yönetimi bu rakamı yetersiz bulduğu için 30 milyon euro bonservis talep etti. Genç stoperin transferiyle ilgili kesin kararın yönetim tarafından verileceği belirtildi.

YUSUF AKÇİÇEK’İN YÜKSELEN PERFORMANSI

2019 yılında Galatasaray altyapısından Fenerbahçe’ye transfer olan Yusuf Akçiçek, bu sezon Jose Mourinho’nun verdiği fırsatları iyi değerlendirerek kendini gösterdi. 19 yaşındaki stoper, 2024-25 sezonunda Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda toplam 19 maçta forma giydi ve 3 gol ile 1 asistlik katkı sağladı. A Milli Takım’a da seçilen genç oyuncu, soğukkanlılığı, fiziksel üstünlüğü ve sol ayak tekniği ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Der Spiegel, Akçiçek’i “gelecek vadeden en iyi 5 stoper” arasında gösterdi.

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER STRATEJİSİ

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek için daha önce de Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri değerlendirmişti. Mart 2025’te yönetim, genç stoperin bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirlemiş ve bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini duyurmuştu. Ancak Marsilya’nın 20 milyon euroluk resmi teklifinin ardından Fenerbahçe, 30 milyon euroda ısrarcı oldu. Sarı-lacivertliler, Akçiçek’i gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde vitrine çıkararak daha yüksek bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Acun Ilıcalı, daha önce Premier Lig’den bir kulübün 20 milyon poundluk sözlü teklif sunduğunu da ifade etti.