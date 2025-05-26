Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’le Anlaşma Yaptı

FENERBAHÇE KADRO PLANLAMASINA BAŞLADI

Süper Lig’de bu sezon bekleneni veremeyen Fenerbahçe, gelecek sezon için kadro düzenlemelerine hızlandıracak. Sarı lacivertliler, yapmayı düşündüğü yıldız transferlere odaklanırken, takım içerisinde de bazı futbolcularla ilgili gelişmeler yaşanıyor.

YUSUF AKÇİÇEK’E İLGİ ARTTI

Süper Lig’de iddialı bir konumda bulunan Fenerbahçe’nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, Avrupa’daki birçok kulübün ilgisini çekiyor. Bu sezon sarı lacivertli ekipte forma giyen ve gösterdiği performansla dikkat çeken Akçiçek, takımdan erken ayrılma ihtimaliyle gündeme geliyor.