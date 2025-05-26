Gündem

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’le Anlaşma Yaptı

fenerbahce-yusuf-akcicek-le-anlasma-yapti

FENERBAHÇE KADRO PLANLAMASINA BAŞLADI

Süper Lig’de bu sezon bekleneni veremeyen Fenerbahçe, gelecek sezon için kadro düzenlemelerine hızlandıracak. Sarı lacivertliler, yapmayı düşündüğü yıldız transferlere odaklanırken, takım içerisinde de bazı futbolcularla ilgili gelişmeler yaşanıyor.

YUSUF AKÇİÇEK’E İLGİ ARTTI

Süper Lig’de iddialı bir konumda bulunan Fenerbahçe’nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, Avrupa’daki birçok kulübün ilgisini çekiyor. Bu sezon sarı lacivertli ekipte forma giyen ve gösterdiği performansla dikkat çeken Akçiçek, takımdan erken ayrılma ihtimaliyle gündeme geliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Diyarbakır Mahkemesi, Cezaları Onayladı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, Narin Güran davasında oy çokluğuyla yerel mahkemenin cezasını onayladı.
Flaş

Kartal’da Feci Kaza Meydana Geldi

İstanbul Kartal'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası yola alkol şişeleri düşmesi dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.