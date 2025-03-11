Fenerbahçe Yusuf’u Avrupa Devlerine Kaptırmak İstemiyor

ÜCRET YÜKSELİYOR VE YENİ SÖZLEŞME 2030’A KADAR

Fenerbahçe, genç stoper Yusuf Akçiçek ile 2029-2030 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak yeni bir kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Şu an yıllık 1 milyon lira kazanan Akçiçek’in maaşı, tam 10 katına çıkarılarak 10 milyon liraya yükselebilir.

AVRUPA DEVLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yusuf Akçiçek’in yeteneği, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da dikkat çekiyor. Yaz transfer döneminde Aston Villa, oyuncu için Fenerbahçe’nin kapısını çalmış fakat sonuç alamamıştı. Şu anda ise Manchester United, Napoli, Leipzig ve Atletico Madrid gibi büyük kulüplerin scoutları, Yusuf’u sürekli izliyor.

MOURİNHO’NUN GÖZDESİ OLDU

Jose Mourinho’nun “vazgeçilmezleri” arasına giren Yusuf Akçiçek, bu sezon gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-lacivertli formayla 15 maçta 850 dakika süre alan 19 yaşındaki savunmacı, sağlam duruşu ve soğukkanlı oyunuyla taraftarın sevgilisi haline geldi. 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf, şimdiden Fenerbahçe’nin geleceği için büyük bir umut taşıyor.

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ: ŞAMPİYONLAR LİGİ

Fenerbahçe yönetimi, Yusuf Akçiçek’i gelecek sezon da kadroda tutarak onu Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkarmayı hedefliyor. Bu deneyim, genç stoperin değerini artırarak kulübe ileride önemli bir bonservis geliri sağlayabilir. Sarı-lacivertliler, hem sahada zafer elde etmeyi hem de transferde büyük adımlar atmayı planlıyor.