Fenerbahçe, Zinedine Zidane’la Görüşüyor

FENERBAHÇE, YENİ HOCASINI BELİRLİYOR

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli arada yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ederson, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu transferleri ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, dünya futbolunun efsanelerinden Zinedine Zidane’ı takımın başına getirmek için harekete geçti.

ALİ KOÇ’UN TERCIHİ YABANCI HOCADAN YANA

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, başkan Ali Koç kesinlikle yabancı bir teknik direktör istemekte. Koç’un, yıldızlarla dolu bir kadroya tartışmasız bir ismi emanet etmek istediği belirtildi.

DEVİN ÖZEK’İN GÖRÜŞMELERİ

Sportif direktör Devin Özek, Ange Postecoglou, Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco ile iletişime geçerek mevcut durumları hakkında bilgi aldı. Bu adaylardan Luciano Spalletti’nin ailesiyle zaman geçirmek istediği için teklifi geri çevirdiği ifade edildi.