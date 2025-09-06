Gündem

Fenerbahçe, Zinedine Zidane’la Görüşüyor

fenerbahce-zinedine-zidane-la-gorusuyor

FENERBAHÇE, YENİ HOCASINI BELİRLİYOR

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli arada yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ederson, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu transferleri ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, dünya futbolunun efsanelerinden Zinedine Zidane’ı takımın başına getirmek için harekete geçti.

ALİ KOÇ’UN TERCIHİ YABANCI HOCADAN YANA

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, başkan Ali Koç kesinlikle yabancı bir teknik direktör istemekte. Koç’un, yıldızlarla dolu bir kadroya tartışmasız bir ismi emanet etmek istediği belirtildi.

DEVİN ÖZEK’İN GÖRÜŞMELERİ

Sportif direktör Devin Özek, Ange Postecoglou, Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco ile iletişime geçerek mevcut durumları hakkında bilgi aldı. Bu adaylardan Luciano Spalletti’nin ailesiyle zaman geçirmek istediği için teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

ÖNEMLİ

Manşet

Trabzonspor, Ernest Muçi’yi kiraladı!

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi kiralayarak yeni bir transfer gerçekleştirdiğini açıkladı.
Gündem

Yaralanan 2 Polis Motosiklet Kazası

Kayseri'de devrilen bir motosiklet, park halindeki bir araca çarparak içindeki iki polis memurunu yaraladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.