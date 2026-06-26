Fenerbahçe’de Dört Oyuncuya Veda

Spor
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Fenerbahçe, kadrosundan ayrılan oyunculara teşekkür ederek yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, dört oyuncusuyla yollarını ayırdı. 2024-25 sezonu öncesinde kadroya katılan Arturs Zagars, sarı-lacivertli forma ile bir sezon geçirdi. Sezon ortasında takıma dahil olan Jilson Bango da kulüpten ayrıldı. Zagars ve Bango, Fenerbahçe’de bir EuroLeague, iki Türkiye Ligi, iki Türkiye Kupası ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

İKİ YENİ TRANSFER DAHA TAKIMDAN AYRILDI

Kulüp ayrıca 2025-26 sezonu öncesinde kadroya katılan Armando Bacot ve Brandon Boston Jr. ile de yolları kesti. Bacot ve Boston Jr. sarı-lacivertli formayla bir Türkiye Ligi, bir Türkiye Kupası ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu kazandı.

DÖRT OYUNCUYA VEDA VE TEŞEKKÜR

Fenerbahçe, açıklamasında dört oyuncuya da emekleri için teşekkür etti. Kulüp, oyuncuların kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarı diledi.

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