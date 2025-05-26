Fenerbahçeli Taraftarlar, Galatasaray Bayrağına Saldırdı

FENERBAHÇE BEKO, EUROLEAGUE ŞAMPİYONU OLDU

Fenerbahçe Beko, EuroLeague finalinde Monaco’yu 81-70 yenerek kupayı kazandı. Bu tarihi başarı sonrası Yalova’daki Fenerbahçeli destekçiler, sokaklarda coşkuyla şampiyonluğu kutladı. Kutlamalar sırasında bazı taraftarlar, Süper Lig şampiyonluğu sonrası şehrin farklı noktalarına asılmış olan Galatasaray bayrağına saldırdı. Galatasaray bayrağının koparılması anları, cep telefonlarıyla kaydedildi.

OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ, 3 GÖZALTI

Yalova Emniyeti, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şahıslar hakkında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun (6222 SKM) ve mala zarar verme suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Ayrıca polis, kamera kayıtlarını inceleyerek, olaya karışan diğer taraftarların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.