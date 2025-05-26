Fenerbahçeli Taraftarlar, Galatasaray Bayrağına Saldırdı

FENERBAHÇE BEKO ŞAMPİYONLUK KUPASINI KAZANDI

Fenerbahçe Beko, EuroLeague finalinde Monaco’yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu önemli zafer sonrası Yalova’daki Fenerbahçeli taraftarlar, sokaklarda coşku ile şampiyonluğu kutlamaya başladı. Ancak bazı taraftarlar, Süper Lig şampiyonluğu sonrası kentin farklı bölgelerine asılmış Galatasaray bayrağına saldırarak olay çıkardı. Galatasaray bayrağının koparılma anları, cep telefonları ile kaydedildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR

Yalova Emniyeti, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Bu şahıslar hakkında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun (6222 SKM) çerçevesinde ve mala zarar verme suçundan işlem başlatıldı. Polis, kamera görüntüleri üzerinden olaya karışan diğer taraftarların kimliklerini tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.