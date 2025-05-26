Fenerbahçeliler, Galatasaray Bayrağına Saldırdı

FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Fenerbahçe Beko, EuroLeague finalinde Monaco’yu 81-70’lik skorla yenerek kupayı kazandı. Bu başarı sonrası, Yalova’daki Fenerbahçeli destekçiler sokaklarda coşkulu bir şekilde şampiyonluğu kutladı. Ancak kutlamalar sırasında bazı taraftarlar, Süper Lig şampiyonluğu sonrasında kentin farklı noktalarına asılan Galatasaray bayraklarına saldırdı.

GALATASARAY BAYRAKLARINA SALDIRI

Taraftarların, Galatasaray bayrağını kopardıkları anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Yalova Emniyeti, olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun (6222 SKM) ve mala zarar vermekten işlem yapıldı. Ayrıca, polis ekipleri olayla ilgili kamera görüntülerini inceleyerek diğer taraftarların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.