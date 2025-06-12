Fenomenlere ‘Key Drop’ Operasyonu: 10 Gözaltı

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE OPERASYON

Yüksek takipçili sosyal medya fenomenlerine yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı sanal devriye faaliyetleri sırasında bazı fenomenlerin Key Drop adlı site üzerinden yayın esnasında sanal kasa açarak haksız kazanç elde ettikleri ve kumara teşvik ettikleri belirlendi.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre; Twitch, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında yayın yapan fenomenlerin, sanal kasa açarak kullanıcılarını kumara yönlendirdiği öne sürüldü. İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda toplamda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki kişilerin yanı sıra yurt dışında bulunan 5 kişinin işlem yapılmadığı, ayrıca 2 kişinin il dışında olduğu tespit edildi. Firari durumda olan bir kişi hakkında da soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.