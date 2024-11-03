“Ferdi Kadıoğlu, Liverpool’a Karşı İlk Golünü Attı”

LİVERPOOL LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Liverpool, Premier Lig’in 10. haftasında evinde Brighton ve Hove Albion’ı 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Brighton’da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Liverpool’a karşı ilk golünü attı. Müsabaka, Anfield’da gerçekleştirildiğinde, konuk ekip 14. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi takım hızlı bir geri dönüş yaptı. 70. dakikada Cody Gakpo eşitliği sağladı, ardından 72. dakikada Mohamed Salah’ın golüyle Liverpool 2-1 öne geçti. Maçın kalan bölümü başka gol getirmedi ve böylece Arne Slot’un takımı, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ferdi Kadıoğlu, bu müsabaka ile Premier Lig’deki 6. karşılaşmasına çıkarken, ilk gol sevincini yaşadı. Maçta 11. dakikada başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 87. dakikada Jakub Moder’e yerini bıraktı.

LİVERPOOL’UN GALİBİYET SERİSİ

Liverpool, bu sonuçla birlikte ligdeki 8. galibiyetine ulaşarak 25 puanla liderlik pozisyonuna yükseldi. Brighton & Hove Albion ise 16 puana gerileyerek 7. sırada yer aldı.