Ferdi Tayfur İçin 40 Mevlidi Düzenleniyor

FERDİ TAYFUR’UN VEFATI VE MEVLİT ORGANİZASYONLARI

“Çeşme”, “Hatıran Yeter”, “Emmioğlu”, “Bana sor”, “Ben de Özledim” gibi tanınmış şarkılarıyla bilinen Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Vefatıyla hayranlarını derin bir üzüntüye sokan Ferdi Tayfur, 4 Ocak’ta uğurlandı. Sanat camiası ve sevenleri onu anmaya devam ediyor. Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı, 40’ıncı gününde Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde mevlit okutulacağını duyurdu.

MEVLİT PROGRAMLARI VE AİLE ÜYESİ AÇIKLAMALARI

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, babasının Eyüp Sultan Camii’nde 40. gün mevlidi için düzenlenen etkinliği sosyal medya üzerinden açıkladı: “Rahmetli babamızın ebediyete intikalinin 40. gününde 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19:00’da Eyüp Sultan Camii’nde Mevlid-i Şerifi okunacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur.” Ayrıca, sanatçı için Adana ve Marmaris’te de mevlit etkinlikleri düzenlendiği öğrenildi. Tuğçe Tayfur, sosyal medya paylaşımında babasıyla yıllar önce Marmaris’te çekilen bir fotoğrafı yayımlayarak “Beden dili diye bir şey var biliyor musunuz?” ifadesini kullandı.

MAL VARLIĞI VE VASİYETİNE YAPILAN İTİRAZ

Tuğçe Tayfur, babasının mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanması için başvuruda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün çok önemli, Türkiye’ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle biz söz söyledi; Tuğçe unutma, azgınlık bedel ödetir. Bu çok ama çok doğru…” dedi. Ferdi Tayfur’un vasiyetine göre, Yalova ve İstanbul’daki bir kısmı Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve LÖSEV’e bağışladı. Ayrıca, Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti’ne, sekiz villa LÖSEV’e bırakıldı. Diğer mal varlıkları ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras bırakıldı.

HUKUKİ SÜREÇLER VE AÇIKLAMALAR

Ferdi Tayfur’un eşi Zeliha Tayfur Bayburt, “Ferdi ile hep konuşuyorduk. Mirasının bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka ve LÖSEV’e bağışladı. Biz de bundan çok mutluyuz çünkü birlikte alınmış bir karardı, saygı duyuyoruz, onur duyuyoruz onunla” ifadesini kullandı. Diğer taraftan, Ferdi Tayfur’un oğlu Timur Turanbayburt ve kızı Tuğçe Tayfur’un avukatı Edanur Türker Yıldız, “Tuğçe Tayfur, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadı.” açıklamasını yaparak, “Vasiyetnamenin iptali için de dava açtık. Mahfuz listenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız” dedi. Tayfur’un vasiyetine yapılan itiraz sonucu, 29 Nisan’da mahkemede yeniden duruşma yapılmasına karar verildi.