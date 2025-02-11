Ferdi Tayfur İçin İki Farklı 40 Mevlidi

FERDİ TAYFUR’UN VEFATI VE MEVLİT TÖRENLERİ

Ferdi Tayfur, “Çeşme”, “Hatıran Yeter”, “Emmioğlu”, “Bana sor”, “Ben de Özledim” gibi şarkılarıyla bilinen sanatçı, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak’ta son yolculuğuna uğurlandı. Hem hayranları hem de sanat camiası tarafından anılmaya devam eden Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı, merhum sanatçının vefatının 40’ıncı günü için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde mevlit okutulacağını bildirdi.

MEVLİT DUYURUSU VE HATIRALAR

Ferdi Tayfur’un vasiyetinin açıklanmasının ardından sosyal medya üzerinden duygularını ifade eden Tuğçe Tayfur, babası için Eyüp Sultan Camii’nde 40 mevlidi okuma duyurusunda bulundu. “Rahmetli babamızın ebediyete intikalinin 40. gününde 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19:00’da Eyüp Sultan Camii’nde Mevlid-i Şerifi okunacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur.” diye belirtti. Sanatçının memleketi Adana ve yaşadığı Marmaris’te de mevlit programları düzenlendi. Kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabında mevlit ile ilgili bir paylaşım yaparak, “Beden dili diye bir şey var biliyor musunuz?” ifadesine yer verdi.

MAL VARLIĞINA TEDBİR TALEBİ VE VASİYETNAME HUKUKİ SÜRECİ

Tuğçe Tayfur, babasının tüm mal varlığına tedbir konulmasını ve kayyum atanmasını talep etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün çok önemli, Türkiye’ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle bir söz söyledi; Tuğçe unutma, azgınlık bedel ödetir. Bu çok ama çok doğru…” ifadelerini kullandı. Ferdi Tayfur’un vasiyetine göre, sanatçının Yalova ve İstanbul’daki taşınmazlarının bir kısmı Darüşşafaka Cemiyeti, TSK ve LÖSEV’e bağışlandığı öğrenildi. Diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras bırakıldığı bildirildi.

NİKAHLI EŞİNDEN AÇIKLAMALAR

Ferdi Tayfur’un nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt, Ferdi ile son görüşmelerinde mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka ve LÖSEV’e bağışlama kararı aldıklarını ifade etti. “Biz de bundan çok mutluyuz çünkü birlikte alınmış bir karardı, saygı duyuyoruz, onur duyuyoruz onunla.” şeklinde konuştu.

HUKUKİ SÜREÇLER VE İTİRAZLAR

Ferdi Tayfur’un oğlu Timur Turanbayburt ve kızı Tuğçe Tayfur’un avukatı Edanur Türker Yıldız, “Tuğçe Tayfur, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadı. Zaten vasiyetnamenin iptali için de dava açtık.” dedi. Yıldız, vasiyetin itirazının ardından tüm mal varlığına tedbir konulmasını ve kayyum atanmasını talep ettiklerini belirtti. İtiraz nedeniyle 29 Nisan’da yeniden duruşma yapılmasına karar verildi.