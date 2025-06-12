Ferdi Zeyrek’in Ailesine Başsağlığı Ziyareti

FERDİ ZEYREK’İN TRAJİK VEFATI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde havuzunu tamir etmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Zeyrek, 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti ve 9 Haziran’da hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini büyük bir hüzne boğan Zeyrek’in cenaze törenine kalabalık bir topluluk katıldı.

UZUN KUYRUKLAR VE TAZİYELER

Manisa’da Fatih Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen taziye töreni, 3. günde de binlerce kişiyi ağırladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Ferdi Zeyrek’in ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etmek amacıyla törende yer aldı. Başsağlığı dilemek isteyenler, bina önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ÜNLÜ İSİMLER DE YER ALDI

Törene katılanlar arasında yüzlerce sanatçı ve siyasetçi bulunmakta. Manisalı ünlü oyuncu Demet Evgar da törene katılarak, başsağlığı diledi. Evgar, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve Özgür Özel ile bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, gözyaşları içerisinde olan Evgar, Nurcan Zeyrek’e sarılarak acısını paylaştı. Bu anlar, kameralar tarafından kaydedildi.