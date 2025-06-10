Ferdi Zeyrek’in Cenaze Töreni Açıklandı

CENAZE TÖRENİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bugün saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek için bir cenaze töreni gerçekleştirilecek. Zeyrek, hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

NAMAZ VE DEFİN İŞLEMLERİ

Hatuniye Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Zeyrek’in cenazesi, namaz öncesi Cumhuriyet Meydanı’na getirilecek. Cenaze namazının ardından, Zeyrek’in naaşı Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

TAZİYELERİN KABUL YERİ

Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek. Bu acı günde Ferdi Zeyrek’in sevenleri, aile dostları ve yakınları bir araya gelerek ona son görevlerini yerine getirecek.