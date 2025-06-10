Ferdi Zeyrek’in Cenaze Töreni Başlıyor

FERDİ ZEYREK’İN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR
48 yaşındaki Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandıktan sonra hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bugün, saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde cenaze töreni gerçekleşecek.
CENAZE NAMAZI HATUNİYE CAMİSİ’NDEN SONRA CUMHURİYET MEYDANI’NA TAŞINACAK
Cenaze töreni, Hatuniye Camisi’nde kılınacak öğle namazıyla başlayacak. Ardından, Zeyrek’in cenazesi Cumhuriyet Meydanı’na götürülecek ve burada cenaze namazı kılınacak.
DEFİN İŞLEMLERİ ÇATAL MEZARLIĞI’NDA GERÇEKLEŞECEK
Cenaze namazının ardından, Zeyrek’in cenazesi Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek. Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.