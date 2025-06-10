Gündem

Ferdi Zeyrek’in Cenaze Töreni Bugün

ferdi-zeyrek-in-cenaze-toreni-bugun

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek için bugün saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde bir cenaze töreni gerçekleştirilecek.

ÖĞLE NAMAZI SONRASI DEFİNE YAPILACAK

Hatuniye Camisi’nde kılınacak olan öğle namazının ardından Zeyrek’in naaşı bırakılacağı yer Cumhuriyet Meydanı olacak. Cenaze namazının ardından Zeyrek’in cenazesi, Şehzadeler ilçesindeki Çatal Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedilecek.

TAZİYELER KABUL EDİLECEK

Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.

ÖNEMLİ

Gündem

“Tcmb’den Önemli Repo İhalesi”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 17 Haziran 2025 vadeli 100 milyar TL'lik repo ihalesi gerçekleştirdi. Bu durum, faiz indirimi beklentilerini güçlendiriyor.
Gündem

Sıcaklar Kavuruyor, Sağanak Geliyor!

10 Haziran 2025'te Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Şanlıurfa'da 41 derece, bazı illerde ise sağanak yağış bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.