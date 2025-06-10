Ferdi Zeyrek’in Cenaze Töreni Bugün

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek için bugün saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde bir cenaze töreni gerçekleştirilecek.

ÖĞLE NAMAZI SONRASI DEFİNE YAPILACAK

Hatuniye Camisi’nde kılınacak olan öğle namazının ardından Zeyrek’in naaşı bırakılacağı yer Cumhuriyet Meydanı olacak. Cenaze namazının ardından Zeyrek’in cenazesi, Şehzadeler ilçesindeki Çatal Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedilecek.

TAZİYELER KABUL EDİLECEK

Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.