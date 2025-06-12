Ferdi Zeyrek’in Kızı Eylemde Bulundu: O Adamı Nasıl Serbest Bırakıyorsunuz?

YETKİLİLER YARALANMA OLAYINI SORUŞTURUYOR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran’da saat 23.30 sularında evinin havuzunda meydana gelen bir arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine indiği sırada elektrik akımına kapılarak ciddi şekilde yaralandı. Zeyrek, hastaneye kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen araştırma sonucunda havuzun bakım sorumlus olan Yalçın Ö. ile sitenin bakım işlerini yapan Ahmet S., olayla ilgili olarak gözaltına alındı. İki şüpheli, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIZINDAN İHMAL AÇIKLAMASI

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, daha önce yaptığı bir paylaşımda olayın ihmal nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Nehir Zeyrek, “Babam 5 Haziran’da tesisattan sorumlu kişiyle yanımda konuştu. Bir şeylerin yolunda gitmediği ile alakalı şüpheleri vardı. Ancak adam her şeyin normal olduğunu söyledi. Babam da üstelemedi.” şeklinde ifade etti.

NEHİR ZEYREK’İN TEPKİSİ

Havuzun bakım sorumlusunun serbest bırakılması üzerine Nehir Zeyrek, sosyal medya üzerinden düşüncelerini paylaştı. “Sorumluluğun ev sahibine ait olduğu söylendi bana. Ama benim babam nereden bilsin kaçak akım rölesi ne demek? Takıldı mı, takılmadı mı? Motor pompası nasıl çalışır, bunu nereden bilsin?” diyerek bu konudaki selameti sorguladı. Zeyrek, ifadesinin alınmadığını belirterek, “Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?” şeklinde eleştirilerde bulundu.