Ferdi Zeyrek’in Vefatı Üzerine Manisa Kararı

BAŞKANLIK SEÇİMİ YAPILACAK

Ferdi Zeyrek’in vefatından sonra, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yeni bir başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, bu seçimde aday çıkarmayacaklarını duyurdu. Turgut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak başkanlık seçiminde AK Parti olarak aday çıkarmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin göstereceği adaya saygı duyacağız” dedi. Ayrıca yeni seçilecek başkanın kim olursa olsun, Ferdi Zeyrek döneminde olduğu gibi Manisa ve vatandaşların yararına olacak projelere destek vermeye devam edeceklerini iletti. Turgut, “Bizler için öncelik şehrimizin huzuru, insanımızın refahı ve milli iradeye bağlılıktır” şeklinde konuştu.

FERDİ ZEYREK’İN VEFATI

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da yaşamını yitirdi. Zeyrek’in cenazesi, bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.