Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlanıyor. Özgür Özel Gözyaşlarını Tutamadı

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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan ve yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün yaşamını yitirdi. Bugün, son yolculuğuna uğurlanıyor.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Zeyrek için saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde bir cenaze töreni düzenleniyor. Merhum Başkan Zeyrek, Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

EŞİNDEN DUYGULU AÇIKLAMA

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, “O çok inançlı bir adamdı, gecesini gündüze katmadan yapacak çok işim var diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki Nurcan, dik dur, 3 tane çocuğumuz var. Ben bugün ona sözümü verdim, hep dik duracağım, onun kalbi hep bende. Sizlerden helallik istiyorum, o çok inançlı bir adamdı çünkü. 3 tane yavrum var, sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım ama biliyorum ki bütün Türkiye’nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun” şeklinde konuştu.

CHP LİDERİNDEN DUYGULU MESAJ

CHP lideri Özgür Özel ise konuşmasını gözyaşları içinde yaptı. “Bir mucize gerçekleştirdi, yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 gerçekleştirdi” diyen Özel, “Bana diyordu ki, yüküm ağır, burayı emanet ettin gittin, şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti gitti, ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

NAAŞI TESLİM ALINDI

Zeyrek’in naaşı, bugün sabah saat 10.30 sularında hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Bu süreçte Nurcan Zeyrek’e Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.