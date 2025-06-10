Ferdi Zeyrek Uğurlanıyor, Özgür Özel Ağlıyor

FERDİ ZEYREK HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün hayatını kaybetti. Bugün saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor. Ardından cenaze töreni Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek. Zeyrek, Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

NURCAN ZEYREK’TEN DUYGULU AÇIKLAMA

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, “O çok inançlı bir adamdı, gecesini gündüze katmadan yapacak çok işim var diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki ‘Nurcan, dik dur, 3 tane çocuğumuz var.’ Ben bugün ona sözümü verdim, hep dik duracağım, onun kalbi hep bende. Sizlerden helallik istiyorum, o çok inançlı bir adamdı çünkü. 3 tane yavrum var, sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım ama biliyorum ki bütün Türkiye’nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL AĞLAYARAK KONUŞTU

CHP lideri Özgür Özel de, konuşmasını gözyaşları içinde gerçekleştirdi. “Bir mucize gerçekleştirdi, yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 gerçekleştirdi” diyen Özel, “Bana diyordu ki yüküm ağır, burayı emanet ettin gittin, şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti gitti, ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum,” ifadelerini kullandı.

NAAŞI HASTANEDEN ALINDI

Zeyrek’in cenazesi, sabah saatlerinde hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Nuran Zeyrek’e Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti. Ferdi Zeyrek için ilk tören Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde yapıldı. Cenaze, hastaneden alınarak belediyeye getirildi. Belediye binası önünde Zeyrek için çok sayıda vatandaş toplandı. Özel bu sırada Zeyrek’in yakınlarının gözyaşlarını tutamadığını dile getirdi.

CENAZE NAMAZI CUMHURİYET MEYDANI’NDA KILINDI

Ferdi Zeyrek’in cenaze namazı, Cumhuriyet Meydanı’nda kılındı ve bu törene binlerce vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Zeyrek için helallik istendi. Cenaze, Şehzadeler ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla taziyeler kabul edilecek.

ŞEHİRDE YAS HAVASI HAKİM

Ferdi Zeyrek’in ölüm haberi sonrasında kentteki meydanlara “Yastayız” yazılı, Ferdi Zeyrek’in fotoğrafının bulunduğu afişler asıldı. Şehirdeki dijital ekranlarda da aynı görüntü ile anma yapılıyor.