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Feribot Yalova İskelesine Çarptı, Yaralılar Var

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FERİBOTUN ÇARPMASI SONUCU YARALANMALAR OLDU

İstanbul Deniz Otobüsleri’ne (İDO) ait bir feribotun Yalova İskelesi’ne çarpmasıyla birlikte bazı yolcular hafif yaralar aldı. Yenikapı-Yalova seferini gerçekleştiren Yavuz Sultan Selim Feribotu, dümenin kilitlenmesi nedeniyle, Yalova İskelesi’ne çarptı.

YARALILAR TEDAVİ EDİLDİ

Çarpmanın sonucu, bazı yolcular hafif şekilde yaralandı ve feribot ile feribottaki bazı araçlarda hasar meydana geldi. Yaralı yolcular, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi ediliyor. Feribotun hasar tespit çalışmaları iskelede devam ediyor.

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