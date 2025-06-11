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Fethiye’de 50 Milyon TL Kira!

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SUUDİ ARABİSTAN PRENSİNE AİT YAT FETHİYE’YE DEMİR ATTI

Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdülaziz’e ait ultra lüks yat Solandge, Fethiye İskelesi’ne demir atmış durumda. ‘Malta’ bayraklı ve 85 metre uzunluğundaki yat için İzmir Aliağa’dan 6 TIR’la getirilen 140 ton akaryakıt karadan ikmal ediliyor. Solandge’nin yakıt ikmalinin ardından Göcek koylarına hareket edeceği bilgisi edinilmiş.

YATIN ÖZELLİKLERİ KİLOMETRELERCE UZAĞA YAYILIYOR

Haftalık kira bedeli 1 milyon 150 bin euroya ulaşan yat, içerisine masaj odası, tam donanımlı bir SPA merkezi, geniş yüzme havuzu, dans pisti, açık hava sineması, bar, VIP süitler ve 12 kişilik konaklama kapasitesine sahip lüks kabinler dahil birçok olanak sunuyor. Solandge ayrıca, misafirlerine plaj kulübü, spor salonu, sauna ve buhar odası gibi çeşitli imkanlar sağlıyor.

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