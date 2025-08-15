Fethiye’de Kaza Sonucu Boğa Hayatını Kaybetti

KAZA BİLGİLERİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Ali Boğa’ya çarptı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

OLUŞAN TRAJEDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Boğa’nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ve çeşitli siyasi parti temsilcileri, kazanın meydana geldiği yere gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Boğa’nın cenazesi, olay sonrası gerçekleştirilen incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SÜRÜCÜ HAKKINDAKİ GELİŞMELER

Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve incelemeleri sürdürüyor.