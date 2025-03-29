Feti Yıldız’dan Ceza Hukuku Değerlendirmesi

LEKA DEĞERLİ HUKUKİ AÇIKLAMALAR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından kamuoyunda yeniden yoğunlaşan “düşman ceza hukuku” ve “masumiyet karinesinin ihlali” konusundaki iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Yıldız, sosyal medya platformu X aracılığıyla yaptığı paylaşımda, ceza muhakemesinde ölçülülük ilkesinin önemine vurgu yaptı ve tutuklama yerine alternatif tedbirlerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. İşte Yıldız’ın açıklamalarından öne çıkan bazı ifadeler…

CEZA MUHAKEMESİ VE MASUMİYET KARİNESİ

Yıldız, ceza muhakemesinin amacını şöyle tanımladı: “Ceza muhakemesi, suça konu fiilin işlenip işlenmediği, failin kim olduğu ve faille eylem arasındaki bağın tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilerek, eyleme uygun yaptırımın belirlendiği bir süreçtir.” Son zamanlarda sıkça gündeme gelen “masumiyet karinesi” ve “düşman ceza hukuku” terimlerine atıfta bulunan Yıldız, “Anayasa 38/4’e göre, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz. Bu bir karinedir ve ceza muhakemesiyle çelişmeyen ilke, şüpheden sanık yararlanır ilkesidir” değerlendirmesinde bulundu.

POLİTİKALARA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Yıldız, tutuklamanın masumiyet karinesiyle ne derece uyumlu olduğuna dair tartışmaları da gündeme getirdi. “Hürriyeti kısıtlayıcı koruma tedbirlerinin, özellikle kamu menfaati amacıyla uygulanması, masumiyet karinesiyle ne ölçüde bağdaşır, bu akademik bir tartışma konusudur. Ceza yargılamasında ‘ölçülülük’ ilkesi ihlal edilmiyorsa ve mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir” dedi.

DÜŞMAN CEZA HUKUKU İDDİALARINI REDDETTİ

Yıldız, tutuklulara yönelik düşman ceza hukuku uygulandığına dair yapılan iddiaları ise kesin bir dille reddetti. “Tutuklulara düşman ceza hukuku uygulandığı iddiası iğrenç bir iftiradır. Türkiye’de düşman ceza hukuku yoktur” şeklinde konuştu. Ayrıca, sağlık durumu kritik olan tutuklular için “Hayati tehlikesi bulunan tutuklunun tedavisinin yapılması yasal bir zorunluluktur. İnfaz daha sonra yapılabilir. Yaşam hakkı tüm hakların önündedir” vurgusunda bulundu. Yıldız’ın bu açıklamaları, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve sonrasında yaşanan hukuki tartışmaların hemen ardından geldi. MHP’li lider, bu söylemleriyle genel bir hukuk politikası değerlendirmesi yapmanın yanı sıra söz konusu olaylara dolaylı bir yanıt vermiş oldu. Tüm bu açıklamaların Ramazan Bayramı arefesinde yapılması ise dikkat çekici bir unsur olarak öne çıktı.