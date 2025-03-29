Feti Yıldız’dan Hukuk İlkeleri Üzerine Açıklama

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU VE HUKUKİ TARTIŞMALAR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından tekrar gündeme gelen “düşman ceza hukuku” ve “masumiyet karinesinin ihlali” konularında bir açıklama yaptı. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Yıldız, ceza muhakemesinde ölçülülük ilkesinin önemine vurgu yaptı ve tutuklama yerine alternatif tedbirlerin düşünülmesi gerektiğini belirtti. Yıldız’ın açıklamasından öne çıkan noktalar şöyle…

MASUMİYET KARİNESİ VE CEZA MUHAKEMESİ

Yıldız, ceza muhakemesinin amacını “Ceza muhakemesi, suça konu fiilin işlenip işlenmediği, failin kim olduğu ve faille eylem arasındaki bağın tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilerek, eyleme uygun yaptırımın belirlendiği bir süreçtir” şeklinde tanımladı. Son zamanlarda sıkça dile getirilen “masumiyet karinesi” ve “düşman ceza hukuku” kavramlarına değinen Yıldız, “Anayasa 38/4’e göre, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz. Bu bir karinedir ve ceza muhakemesiyle çelişmeyen ilke, şüpheden sanık yararlanır ilkesidir” dedi.

TUTUKLAMA VE ALTERNATİF TEDBİRLER

Yıldız, tutuklamanın masumiyet karinesiyle uyumu konusunda tartışmalara da değindi. “Hürriyeti kısıtlayıcı koruma tedbirlerinin, özellikle kamu menfaati amacıyla uygulanması, masumiyet karinesiyle ne ölçüde bağdaşır, bu akademik bir tartışma konusudur. Ceza yargılamasında ‘ölçülülük’ ilkesi ihlal edilmiyorsa ve mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir” ifadelerini kullandı.

DÜŞMAN CEZA HUKUKU İDDİALARI

Yıldız, tutuklulara düşman ceza hukuku uygulandığı iddialarını “İğrenç bir iftiradır. Türkiye’de düşman ceza hukuku yoktur” diyerek reddetti. Ayrıca, sağlık durumu kritik olan tutuklular hakkında, “Hayati tehlikesi bulunan tutuklunun tedavisinin yapılması yasal bir zorunluluktur. İnfaz daha sonra yapılabilir. Yaşam hakkı tüm hakların önündedir” şeklinde konuştu. Yıldız mesajını “Hayırlı Bayramlar” dileğiyle sonlandırdı. Yıldız’ın bu açıklamaları, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan ve kamuoyunda geniş yankı bulan hukuki tartışmaların arkasından geldi. MHP’li yönetici, isim vermeden yaptığı bu açıklamayla hem genel bir hukuk politikası değerlendirmesi sundu hem de son dönemdeki olaylara dolaylı bir yanıt vermiş oldu. Ayrıca, açıklamanın Ramazan Bayramı arifesinde yapılması dikkat çekici bir unsur olarak öne çıktı.