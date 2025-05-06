FETÖ’nün 47 İl Organizasyonu Açıklandı

OPERASYONUN AYRINTILARI PAYLAŞILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde gerçekleştirilen FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını aktardı. Yerlikaya, FETÖ’nün eleman temin etme yöntemlerinin belirlenmesiyle birlikte yurt dışı eğitim kamplarına gönderilen örgüt üyelerinin de yakalandığını ifade etti. Operasyon sırasında, kripto haberleşme programları aracılığıyla yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları tespit edilen örgüt üyeleri, ayrıca terör örgütünü finanse etmek için kurulan şirketler vasıtasıyla da mali destek sağladıklarını açıkladı.

ÖRGÜT KAYNAKLARINI KULLANIYOR

Örgüt, güvenli bulmadıkları bölgelere sürekli olarak farklı öğrencilere büyük miktarlarda para havale ederek destek sağlıyor. Ayrıca, bu öğrencilere yapılan ev ziyaretleriyle yapılanmanın aktif tutulduğu öğrenildi. Operasyonlar sonucunda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği bildirildi.